وزارة الخارجية الكندية: من الضروري التصدي للتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية

دعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى تعزيز العمل على مكافحة التدخل الأجنبي في شؤون البلاد.

وقالت جولي خلال مقابلة مع جلوبال نيوز : إن السلطات الكندية ستنفق 111.9 مليون دولار أمريكي لمنع التدخل في الشؤون الداخلية لكندا.

وفقا لجولي، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمواجهة المعلومات المضللة. معتبرة أن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بأنه خطوة غير مقبولة.

وأشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت سابق "لمحاولات الصين العدوانية" للتأثير على العمليات الديمقراطية في بلاده. في الوقت نفسه ، أوضح أنه لا يعرف أي شيء عن التمويل المزعوم للمرشحين للبرلمان الكندي من قبل بكين.

المصدر: FNA