النمسا.. عمال السكك الحديد يضربون بسبب تدني الأجور

ينظم عمال السكك الحديد في النمسا يوم غد الاثنين، إضرابا ليوم واحد بعد جولة فاشلة من المحادثات مع أرباب العمل بشأن الأجور.

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وأفادت وكالة الأنباء النمساوية الرسمية بأن الجانبين أعلنا فشل الجولة الخامسة من المحادثات بشأن رواتب نحو 50 ألف عامل من حوالي 65 شركة تشغيل للسكك الحديد، بينهم شبكة السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية (أو إي بي بي)، مما يعني غياب جميع القطارات الإقليمية أو الطويلة أو الليلية يوم غد الاثنين، وأن الحافلات ووسائل النقل العام الأخرى - التي تديرها السلطات البلدية - هي التي ستعمل فقط.

وكان اتحاد النقابات العمالية النمساوية (فيدا) قد دعا إلى إضافة 400 يورو (416 دولارا) شهريا لعمال السكك الحديد، والتي يقول إنها تعادل متوسط زيادة بنسبة 12%، في حين رأى أرباب العمل أن هذه الزيادة تعادل نسبة 13.3%، وهو مبلغ كبير للغاية.

وقالت "أو إي بي بي" إن مديري الشركات يعرضون زيادة بنسبة 8.44%، وهو رقم انتقده العمال بشدة.

وشهدت النمسا ارتفاعا في التضخم هذا العام، حيث بلغت نسبة التضخم السنوي في البلاد 11% في أكتوبر الماضي.

المصدر: "أ ب"