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وزير الدفاع التركي يكشف عدد العناصر "الإرهابية" التي تم تحييدها في عملية المخلب-القفل بشمال العراق

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وزير الدفاع التركي يكشف عدد العناصر
AFP
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه "حتى اليوم تم تحييد 480 عنصرا إرهابيا ضمن عملية المخلب-القفل في شمال العراق منذ بدايتها".

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وخلال اجتماع بمقر قيادة القوات الحدودية عند الحدود التركية العراقية، قال خلوصي أكار: "شهداؤنا قاموا بتضحية كبيرة بأرواحهم لمنع الهجمات الإرهابية ضد بلادنا ولحماية رفاقهم بالسلاح".

وأضاف أكار: "نحن نعلم أن قواتنا الكوماندوز وبدعم من المدفعية والطائرات، تقوم بأدوار بطولية من أجل إبعاد الإرهابيين عن حدودنا في تلك المناطق"، 

وأردف: "في اليومين الأخيرين، تم تحييد 13 عنصرا إرهابيا شمالي العراق، ومنذ بداية عملية المخلب-القفل في شمالي العراق وحتى اليوم تم تحييد 480 عنصرا إرهابيا".

وتابع: "قلنا إننا لا نترك دماء شهدائنا ونفي بوعودنا بالثأر من الإرهابيين..نؤكد على ما نكرّره دائماً بأننا سنواصل عملياتنا حتى القضاء على آخر إرهابي..لقد حان الآن وقت الحساب، ونحاسب الإرهابيين الآن بشكل فعال ومؤثر جدا".

واستطرد وزير الدفاع التركي: "نقول إنه أيا كان من يدعم الإرهابيين ويقف خلفهم، فإن ذلك لن يجعلنا نوقف عملياتنا، وسننقذ بلادنا وشعبنا من بلاء الإرهاب الذي تعاني منه منذ 40 عاما".

المصدر: RT

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