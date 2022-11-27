الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 210 آلاف دولار على الحدود مع مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أنه أحبط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع مصر.

وأفادت الخدمة الصحفية التابعة للجيش "في وقت سابق اليوم، بأن الجنود لاحظوا العديد من المشتبه بهم يقومون بتهريب المخدرات من مصر، وتم إرسال قوات عسكرية إلى الموقع، وقد تمكنت القوات من إحباط عملية التهريب ومصادرة 18 كجم من الأدوية المخدرة بقيمة 720.000 شيكل (حوالي 210.000 دولار)".

وتم "تسليم المخدرات المصادرة إلى ضباط الشرطة لمزيد من الإجراءات، ولم يقدم الجيش تفاصيل أخرى.

المصدر: تاس