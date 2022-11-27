فتح تحقيق بحق منظمة يونانية غير حكومية للاشتباه في استغلالها للأطفال

فتحت السلطات اليونانية تحقيقا بحق منظمة غير حكومية رائدة تُعنى بالأطفال، للاشتباه بقضايا فساد واتهامات بممارسة العنف والاعتداء الجنسي.

وأعلن مصدر قضائي يوناني، اليوم الأحد، أن ثلاثة تحقيقات أولية جارية. يتعلق أحد التحقيقات باحتيال محتمل داخل المنظمة غير الحكومية التي تلقت على مر السنين ملايين اليوروهات وعشرات العقارات من مانحين من القطاع الخاص.

واستضافت منظمة "L'Arche du Monde" غير الحكومية مئات الأطفال منذ تأسيسها وحصلت على العديد من الجوائز، بينها جائزة المواطنين الأوروبية التي تكافئ الأشخاص أو المنظمات سنويا على عملهم في تعزيز الاندماج والتسامح، في عام 2018.

وفي أغسطس الماضي، قال غواص يوناني على مستوى رفيع إن المنظمة غير الحكومية طردته بعد أن أبلغ عن ضرب أحد موظفيها ثلاثة أطفال.

وفي الفترة الأخيرة اتهم شاب يبلغ 19 عاما كانت قد استضافته "L'Arche du Monde"، أحد المسؤولين في المنظمة بالاعتداء عليه جنسيا.

ونفى مؤسس المنظمة غير الحكومية الأب أنتونيوس بابانيكولاو، الذي يعمل منذ عام 1998 مع أطفال من أسر يونانية فقيرة أو مهاجرين، نفى هذه الاتهامات.

وقامت الحكومة هذا الأسبوع احترازيا بتغيير مجلس إدارة المنظمة وإدارتها بالكامل.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في تصريح صحفي إن "الأطفال بأمان" مشيرا إلى أن الملف "معقد".

وأضاف: "نريد أن نعرف المزيد عن الشؤون المالية، إنها منظمة تدير أموالاً طائلة، تتلقاها بشكل خاص من التبرعات الخاصة".

وأكد رأس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، إيرونيموس الثاني، أن الأب بابانيكولاو هو "المسؤول الوحيد" عن عمل المنظمة، وأنه "لم يوافق أبدا" على التعاون مع رجال الدين المكلفين بالمساعدة الاجتماعية.

المصدر: أ ف ب