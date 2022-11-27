إصابة دبلوماسي إيراني بجروح خطيرة بمركز ترفيه في باكو

أصيب دبلوماسي إيراني بجروح خطيرة في أحد مراكز الترفيه بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الدبلوماسي الإيراني، حسين يزداني، سقط على حافة مسبح أثناء محاولته القفز، واصطدم رأسه بالحافة.

وأضاف المصدر نفسه أن الدبلوماسي تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته في الرأس.

وبحسب الأطباء فإن حالة المريض مستقرة.

تجدر الإشارة إلى أن يزداني هو السكرتير الثاني للسفارة الإيرانية في أذربيجان.

المصدر: سبوتنيك