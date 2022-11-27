تأجيل زيارة لافروف إلى مينسك بسبب وفاة وزير الخارجية البيلاروسي

أفادت وزارة الخارجية الروسية بتأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى مينسك، المخطط إجراؤها في 27-28 نوفمبر الجاري، بسبب وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد: "بسبب الوفاة المفاجئة لوزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في 26 نوفمبر الجاري تم اتخاذ قرار بتأجيل الاجتماع المشترك لوفدي وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية وزيارة العمل لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مينسك المقرر إجراؤها في 27-28 نوفمبر من هذا العام".

وأضاف البيان: "سيتم لاحقا إعلان مواعيد جديدة للزيارة والجلسة المشتركة للوفدين".

وأشار إلى أن "فلاديمير فلاديميروفيتش ماكي كان صديقا حقيقيا لروسيا أسهم بقسط نادر في البناء المتكامل لدولة روسيا-بيلاروس الاتحادية والتطوير الشامل للتعاون الثنائي الواسع وتعزيز الاتصالات بين الشعبين الشقيقين لروسيا وبيلاروس".

وذكر البيان أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وجه برقية إلى زوجة زميله الراحل عبر فيها عن تعازيه لجميع أقاربه وأصدقائه.

وتابع: "سيبقى فلاديمير فلاديميروفيتش ماكي في قلوبنا كرجل يتمتع بحكمة عميقة وروح واسعة، ومحترف رائع، ورفيق وزميل مخلص، نال الاحترام والحب ليس فقط من مواطني بلاده، بل وخارج حدود بيلاروس".

كما نشرت الوزارة الروسية معرض صور للقاءات بين الوزيرين ماكي ولافروف في سنوات مختلفة.

المصدر: نوفوستي + تاس