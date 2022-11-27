وسائل إعلام تكشف مشكلة جديدة يواجهها الجيش الأمريكي

كتب الصحفي ستيف بينون في موقع "19FortyFive" الإخباري أن المزيد من المجندين في الجيش الأمريكي يعانون من الوزن الزائد.

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وأشار ستيف بينون إلى أن الولايات المتحدة قررت تنظيم دورات تدريبية أساسية أولية بهدف إعداد المجندين وفقا لمعايير الوزن. وقال إن 23% فقط من الشباب الأمريكي يستجيبون لمتطلبات القوات المسلحة اليوم. وأفاد بينون بأن الجيش الأمريكي يفتقر إلى 10 آلاف مجند العام الجاري، مضيفا أن "سبب ذلك يعود في الأصل إلى انتشار السمنة بين المرشحين للخدمة وجرائمهم الجنائية السابقة".

وأوضح أن "الدورات التدريبية الأولية" ستسمح بتقليل الفروق في اللياقة البدنية بين المرشحين للجيش الأمريكي. ودقق: "لا تنحصر المشكلة في الاهتمام بخدمة الجيش بل في جذب المرشحين المؤهلين".

وكان الخبراء الأمريكيون يعبرون أكثر من مرة عن شكوكهم في مستوى تدريب الجيش الأمريكي. فمثلا قال المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، روبرت أو برايان، إن قوات مشاة البحرية والقوات النووية فقط تتميز بكفاءة عالية، بينما تعتبر القدرات القتالية للفروع الأخرى للقوات المسلحة الأمريكية ضعيفة، وضعيفة للغاية.

المصدر: نوفوستي