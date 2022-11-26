علق رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، على نية كييف مقاطعة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مشيرا الى أنهم لا يرغبون بالحوار.

وكتب البرلماني على حسابه في "تيليغرام": "تأكيد آخر على أنهم ليسوا بحاجة إلى أي حوار، فكل الحديث عن المفاوضات ليس أكثر من وهم".

وأشار إلى رفض بولندا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مشيرا إلى أن كييف "تسلمت العصا من البولنديين. "

ووفقا له، أصبحت الإنذارات النهائية هي الخطاب الحديث الأوكراني، حيث تحاول كييف التحدث إلى الجميع، بما في ذلك من يسمون بالحلفاء الأوروبيين.

وقال: "إنه بلا خجل هو الذي يملي ماذا وكيف يفعل بالمنظمة التي تضم 57 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية".

وحث البرلماني الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على التفكير على خلفية الوضع الحالي، ولا سيما في عواقب "دعم نظام النازيين الجدد في كييف".

وأعلن الوفد الأوكراني عن نيته مقاطعة عمل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، طالما بقي تمثيل روسيا فيها، وأكدت كييف أنها مستعدة للتراجع عن هذا القرار فقط إذا تم استبعاد روسيا.

المصدر: لينتا.رو