مادورو: الاتفاق مع المعارضة خطوة لرفاهية البلاد وهناك المزيد

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاتفاق الموقع بين السلطات والمعارضة، بالخطوة المهمة من أجل رفاهية البلاد، مؤكدا مواصلة اتخاذ خطوات مفيدة من أجل رفاهية البلاد.

ورحب الرئيس الفنزويلي، في تغريدة له على "تويتر"، بالحوار السلمي بين الحكومة الشرعية في فنزويلا، والبرنامج الموحّد لجزء من المعارضة. مبينا أن الجهود "ستكون موجّهة دائما إلى الحوار مع المجتمع الفنزويلي بأسره، وسنواصل اتخاذ خطوات مهمّة من أجل رفاهية بلدنا".

هذا ونصّت الوثيقة، التي وقّعتها الأطراف الفنزويلية، يوم السبت، في العاصمة المكسيكية، على عودة سيطرة الحكومة الفنزويلية على جزء من أصولها الأجنبية المجمّدة، والتي من المفترض أن تستخدم للتمويل الإنساني. وتبلغ حوالي 2.7 مليار دولار".

كما يعتزم الطرفان في السلطة والمعارضة تقديم طلب إلى الأمم المتحدة للحصول على دعم لإنشاء "صندوق اتئماني" واحد.

المصدر: تاس