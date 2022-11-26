وزير أوكراني سابق: بلادنا تعاني من نقص في المعدات اللازمة لتشغيل نظام الطاقة

قال وزير الطاقة السابق إيفان بلاتشكوف، إن أوكرانيا تعاني من نقص في المعدات اللازمة لدعم نظام الطاقة، ولا توجد محولات قوية في الاحتياط، وقد يستغرق إنتاج وحدات جديدة حوالي ستة أشهر.

وقال بلاتشكوف: "أوكرانيا لديها مشاكل كبيرة للغاية مع المعدات اللازمة لصيانة نظام الطاقة، حيث تم بالفعل استخدام جميع المعدات الاحتياطية. ولن يكون من الممكن أيضا شراء هذه المعدات من بلدان أخرى. وهذا ينطبق بشكل خاص على المحولات القوية غير الاحتياطية".

وأشار إلى أن مثل هذه الوحدات يتم تصنيعها لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، وبعضها يصل إلى نصف عام، وأشار إلى أنه من المستحيل الآن الحصول عليها في بلدان أخرى، نظرا لوجود فئة جهد مختلفة، خاصة بالنسبة لمعدات الجهد العالي.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الوطنية "أوكرا إنيرغو" فلاديمير كودريتسكي، إن أوكرانيا تبحث عن معدات لإصلاح واستعادة مرافق شبكة الكهرباء المتضررة "في جميع أنحاء العالم"، حيث يتم استخدام المعدات المجهزة مسبقا بسبب ضربات صاروخية جديدة.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، في 23 نوفمبر، تم توجيه ضربة قوية لنظام القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة، وتم استهداف جميع المنشآت المحددة.

المصدر: نوفوستي