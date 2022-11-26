مظاهرات حاشدة مناهضة للولايات المتحدة والناتو في لايبزيغ بألمانيا (فيديوهات)

خرج آلاف المتظاهرين في لايبزيغ بألمانيا إلى الشوارع حاملين الأعلام وشعار"أيها الأمريكيون، اذهبوا إلى دياركم!" ووصفوا الحكومة بأنها "دمية للولايات المتحدة وحلف الناتو".

وأفادت وسائل اعلام ألمانية أن المظاهرات أقيمت أمام القنصلية الأمريكية وأن الشرطة موجودة في مكان الاحتجاجات، وتجري عمليات اعتقال للمتظاهرين.

وتُقام المظاهرات في لايبزيغ ومدن أخرى في شرق ألمانيا، والتي وصف المشاركون فيها ألمانيا بأنها "دمية للولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو" و أن سياسة العقوبات ضد روسيا "فشلت تماما".

ونُظمت على مدار الأسابيع القليلة الماضية، مسيرات مناهضة لسياسة الحكومة في عشرات المدن في ألمانيا، والتي كان المشاركون فيها غير راضين عن الطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية مع المشاكل الاقتصادية والأزمة الأوكرانية.



وخرج أكثر من 7000 ألماني إلى الشوارع في وقت سابق، ضد سياسة الطاقة في البلاد ولوحظت أكبر الاحتجاجات في مدن إرفورت وماغديبورغ ولايبزيغ.

ووفقا للبيانات الأولية للشرطة، شارك أكثر من سبعة آلاف شخص في الاحتجاجات، وجرت المظاهرات في جو هادئ.

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المصدر: إزفيستيا