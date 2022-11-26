أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن رؤساء وزراء أوكرانيا وبولندا وليتوانيا وقعوا على بيان دعم لأوكرانيا والنظام الدولي في اجتماع مشترك لأعضاء مثلث لوبلين يوم السبت.

وقال زيلينسكي على قناته في "تيليغرام": "عقد اجتماع لمثلث لوبلين في كييف، على مستوى رؤساء الوزراء. ووقعت أوكرانيا وبولندا وليتوانيا على بيان مشترك بشأن مزيد من الدعم لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي".

وتم إنشاء مثلث لوبلين في يوليو 2020، في مدينة لوبلين البولندية، من أجل التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، والهدف الرئيسي للتحالف هو تعزيز الحوار بين الدول، ودعم اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ومن الواضح أن جميع بيانات مثلث لوبلين معادية لروسيا.

المصدر: نوفوستي