قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الدول الصغيرة الأعضاء في الناتو استنفدت إمكاناتها لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، و 20 من أعضاء الحلف الثلاثين "مرهقون للغاية"من المساعدات العسكرية.







وذكرت الصحيفة أنه، لا يزال بإمكان الأعضاء العشرة المتبقين في حلف الناتو، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، زيادة حجم إمدادات الأسلحة لكن الامدادات أرهقتهم للغاية.

وأشارت إلى أن الدول الغربية تبذل قصارى جهدها للعثور على المزيد من الأسلحة والذخيرة، والتي يمكن لأوكرانيا استخدامها الآن ومن بين عينات هذه المعدات أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز "إس – 300" ودبابات تي-72 وقذائف المدفعية ذات العيار السوفيتي.

وكتبت صحيفة بوليتيكو أن مخزونات الذخيرة للأسلحة الثقيلة التي قدمتها دول الناتو لأوكرانيا قد تم بالفعل استنفادها من بقية مرافق التخزين.

وأكدت الصحيفة أن السبب الرئيسي للعجز الناشئ هو الاستهلاك الهائل للذخيرة من قبل الجيش الأوكراني.

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المصدر: غازيتا.رو