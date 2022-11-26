لوكاشينكو يعرب عن تعازيه بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي ماكي

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن تعازيه لأسرة وأصدقاء وزير خارجية الجمهورية الراحل فلاديمير ماكي، وفقا للخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية.

وتوفي فلاديمير ماكي فجأة يوم السبت، عن عمر ناهز 65 عاما، الذي شغل منصب وزير خارجية بيلاروس منذ 22 أغسطس 2012.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن تعازي روسيا بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي، ووصفت الخبر بالصادم.

كما صرح النائب الأول في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، بأن التغييرات في قيادة وزارة خارجية بيلاروس لن تؤثر على العلاقات بين موسكو ومينسك.

وأشار إلى أن ماكي كان سياسيا عظيما، وصديقا عظيما لروسيا الاتحادية، وشخصا محترما للغاية في روسيا وبيلاروس.

المصدر: نوفوستي