معدات عسكرية تحمل العلم الأوكراني تظهر بمدينة تفير الروسية والسلطات توضح (فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، فيديوهات تظهر معدات عسكرية تحمل أعلام أوكرانيا، ترافقها سيارات شرطة المرور في الشوارع وسط مدينة تفير الروسية.

وتظهر اللقطات، ناقلات جند مدرعة ومركبات أخرى تحمل رموزا أوكرانية، برفقة سيارات الشرطة الرسمية على طول الشارع، الأمر الذي دفع أحد السائقين الى التعليق متسائلا، "ماذا يحدث هنا يا رفاق؟".

ليتضح لاحقا، وفقا لقسم المعلومات والتحليلات في إدارة المدينة، أنه يجري تصوير فيلم روائي في المدينة، حيث يسرد الفيلم تفاصيل العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأنه في بعض المشاهد كان على المخرج تصوير حركة "ساريات الأعلام الأوكرانية".

المصدر: لينتا.رو