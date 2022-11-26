أعلى مسؤول هنغاري يزور كييف ويقدّم أمنياته لأوكرانيا للعام 2023

أعربت هنغاريا عن أملها في أن يتحقّق السلام في أوكرانيا في العام المقبل 2023.

وكانت رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك، قد صرّحت بذلك خلال زيارة مُعلنة لها إلى العاصمة كييف.

وتُعتبر هذه الزيارة على أعلى مستوى من الجانب الهنغاري منذ بداية العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، بحسبما ذكره موقع Index الهنغاري.

وأفادت المعلومات بأن الرئيسة نوفاك ستزور أوكرانيا بدعوة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتوجّهت إلى أوكرانيا على متن قطار، حيث ستصل أوكرانيا عبر أراضي بولندا.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد أيام على استدعاء كييف للسفير الهنغاري لديها في أعقاب ارتداء رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان وشاحا عليه خارطة "هنغاريا العظمى" التي تضم بعض الأراضي التابعة لأوكرانيا الحالية.

المصدر: نوفوستي