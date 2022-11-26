مجلس الاتحاد الروسي: وفاة ماكي لن تؤثر على العلاقات بين موسكو ومينسك

صرح النائب الأول في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، بأن التغييرات في قيادة وزارة خارجية بيلاروس لن تؤثر على العلاقات بين موسكو ومينسك.

وقال جباروف: "لا أعتقد أن وفاة فلاديمير ماكي يمكن أن تغير علاقتنا مع البلد الشقيق، العلاقات يتم تحديدها من قبل الاتحاد، وشعوبنا ورؤسائنا والبرلمانيين في البلدين.. هذه العلاقات قوية كما كانت دائما.. أنا متأكد من ذلك ولن يتغير شيء وسنمضي قدما".

وأشار إلى أن ماكي كان سياسيا عظيما، وصديقا عظيما لروسيا الاتحادية، وشخصا محترما للغاية في روسيا وبيلاروس.

وتوفي وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي فجأة عن عمر يناهز 64 عامًا. شغل منصب وزير خارجية بيلاروس منذ 22 أغسطس 2012.

المصدر: نوفوستي