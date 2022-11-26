مقتل إسرائيلي ثان متأثرا بإصابته في تفجير القدس قبل أيام

أفاد الإعلام العبري بمقتل مستوطن إسرائيلي ثان كان أصيب بجروح بالغة جراء عملية التفجير الذي وقع على مدخل القدس قبل عدة أيام متأثرا بجراحه.

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ويوم الأربعاء الماضي، قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب 11 شخصا بانفجار في محطة حافلات عند مخرج مدينة القدس، كما أصيب 3 بانفجار آخر بالقرب من محطة الحافلات في مفترق راموت في القدس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية للإعلام العربي إن انفجارين وقعا بالقرب من مفترق مدخل مدينة القدس أحدهما بالقرب من محطة للحافلات العامة والآخر قرب مفترق راموت في المدينة.

وحظرت السلطات الإسرائيلية نشر أية معلومات متعلقة بالتفجيرين.

المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"