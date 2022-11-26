الهند: على الغرب التعايش مع موقفنا بشأن أوكرانيا

أكدت الهند أنها على خلاف مع الدول الغربية عبر التاريخ، مشيرة إلى أنه على الغرب الاستكانة وتحمّل موقف نيودلهي إزاء أوكرانيا، تماما كما يتعين علينا تحمّل سياسات الغرب تجاه باكستان.

وصرّح بذلك وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار، اليوم السبت على أثير قناة Times Now، لافتا إلى أنه "تاريخيا، كانت لدينا اختلافات مع الدول الغربية، يُمكن أن تزيد الاختلافات أو تتقلص، لكنها لم تختف أبدا".

إقرأ المزيد

وشدّد المسؤول الهندي على أن "الغرب يجب أن يتقبل موقف الهند بشأن أوكرانيا"، مذكرا أن نيودلهي دعت مرارا إلى الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاع.

وأضاف: "لا يوجد تطابق كامل، يجب أن نتعايش مع هذا (سياسة الغرب تجاه باكستان) تماما كما يتعيّن عليهم التعايش مع هذا (موقف نيودلهي بشأن أوكرانيا).

واختتم: "لسبب ما، رأت دول غربية مختلفة وجود فوائد لباكستان في حساباتها الكبرى. وفي كثير من الأحيان (هم) يتبعون سياسات ويتخذون إجراءات تتعارض مع مصالحنا".

المصدر: تاس