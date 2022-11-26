 
مباشر

قوات "أحمد": ضربات الطائرات المسيرة تلحق خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية

أخبار العالم

قوات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u97q

أعلن قائد قوات "أحمد" الخاصة أبتي علاء الدينوف، أن طائرات مسيرة انتحارية تابعة للجيش الروسي تقوم بشكل يومي بتدمير القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية، وتلحق بهم خسائر فادحة.

وقال علاء الدينوف: "نحن نستخدم الآن كمية هائلة من الذخيرة والطائرات المسيرة، وبدأنا في ضربهم بطريقة تجعلهم يعانون من خسائر فادحة في المعدات والقوى العاملة على حد سواء".

وأشار إلى أنه بمجرد أن تطلق القوات الأوكرانية صواريخ أمريكية، تبدأ عمليات التعقب للمركبات التي يتم تركيب الراجمات عليها وتدميرها.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. تونس تخسر أمام "الكنغر" الأسترالي وتعقد حسابات تأهلها لدور الـ16(فيديو)