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بلجيكا تعلن دعمها لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو

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بلجيكا تعلن دعمها لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو
Legion-Media
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وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، خلال زيارة الأخير لكييف، وثيقة تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وأعرب زيلينسكي في مقطع فيديو مصور نشره عبر "تليغرام"، عن امتنانه وشكره لبلجيكا شعبا وحكومة لدعمهما عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وأشاد بدور بلجيكا في تجميد الأصول الروسية التي فاقت قيمتها الـ 50 مليار يورو، ووصفه بـ "الدور الرائد".

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وأضاف زيلينسكي، أن كييف تقدمت لبلجيكا بطلب رفع مستوى وكمية المساعدات العسكرية، وتوفير مولدات الطاقة اللازمة لدعم البنية التحتية في أوكرانيا.

ومن جانبه أشار، دي كرو، إلى أن بلجيكا تعتزم إرسال مولدات كهربائية ومساعدات أخرى للمدارس والمستشفيات الأوكرانية في ظل ظروف الشتاء القارص، ودمار البنى التحتية الذي تسبب به القصف الروسي.

وأضاف: "كنا من أوائل الدول التي قدمت المساعدات العسكرية لقوات كييف، وسنواصل تزويدها بالوقود، والمدافع الرشاشة، وما تحتاجه من المعدات العسكرية ".

 

المصدر: نوفوستي

 

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