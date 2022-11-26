الدفاع الروسية تكشف عن اسم مسؤول أمريكي كبير شجع على إنتاج أسلحة بيولوجية خطيرة

قالت وزارة الدفاع الروسية إن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، شارك في إعداد وثيقة لإنتاج أسلحة بيولوجية لتحديث الجيش الأمريكي.

وقال قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف، اليوم السبت، إن بولتون يرى أنه من خلال هذا البرنامج يضمن قيادة وسيطرة الولايات المتحدة على العالم.

وأضاف كيريلوف أن "الدراسات الجارية في الولايات المتحدة لتعزيز خصائص الكائنات المجهرية المسببة للأمراض، تجعلنا نعيد النظر والتفكير في تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية عن مواجهة التهديدات البيولوجية، ومنهم جون بولتون، الذي عمل مستشارا للأمن القومي.

وأعلن كيريلوف اليوم أن جامعة بوسطن الأمريكية طورت فيروسا يسبب مرض "كوفيد" وذلك بالاعتماد على متغير أوميكرون وفيروس ووهان الأصلي، وأكد أنه بالرغم من المخاطر البيولوجية العالية، تم تمويل الدراسة بأموال حكومية أمريكية.

المصدر: RT + وكالات