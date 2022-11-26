"قسد": "داعش" يحضر لشن هجمات تزامنا مع الهجوم التركي

كشفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" معلومات استخباراتية تشير إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي يحضر لشن هجمات تزامنا مع الهجوم التركي المرتقب على شمالي سوريا.

وقال مظلوم عبدي، قائد "قسد" لوسائل إعلام محلية: "عملياتنا حاليا ضد القوات التركية ضمن الأراضي السورية، لكن إذا ما بدأت تركيا الحرب ستشتعل الحدود السورية التركية بأكملها"، منوها بأن تركيا تحضر لمهاجمة كوباني (عين العرب) ومنبج وتل رفعت.

وأكد عبدي أن حماية المنطقة هي من مهام الجيش السوري، وأنهم مستعدون للتنسيق معه للتصدي للهجمات التركية، مشيرا إلى أن عداوة أردوغان لكوباني تعود للمعركة ضد "داعش"، وان قواتهم وسكان كوباني جاهزون للرد على الهجمات التركية. وأن المعركة ستكون مختلفة عن سابقاتها".

ولفت إلى أن 14 مدنيا و16 مقاتلا قتلوا خلال الهجمات التركية الأخيرة، وتم استهداف 45 موقعا للبنية التحتية شمالي سوريا.

وكشف عن أن الإدارة الأمريكية أخبرتهم بشكل رسمي عبر بريت ماكغورك برفضها للعملية التركية، وأن واشنطن تتواصل مع أنقرة لإيقاف هذه الهجمات.

وشدد عبدي على أن سوريا جزء من جامعة الدول العربية، ولا بد من مواقف حازمة لمصر ودول عربية أخرى.

وأضاف أن أمريكا وروسيا تعارضان الهجوم التركي وهي مواقف جيدة، لكن المواقف الدولية يجب أن تكون أقوى لأن تركيا مصممة على الهجوم.

كما أكد عبدي مجددا أنه لا علاقة لقسد بتفجير إسطنبول الأخير، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقيقة.

المصدر: RT