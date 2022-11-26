أوكرانيا وبولندا وليتوانيا توقع بيانا مشتركا لزيادة مساعدة نظام كييف

وقعت أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، بيانا مشتركا يؤكد على ضرورة تعزيز المساعدة المالية والعسكرية لنظام كييف.

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وكتب رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، في صفحته على "تلغرام"، اليوم السبت: "يسعدني أن أرحب برئيسي حكومتي ليتوانيا وبولندا في كييف اليوم... في شكل "مثلث لوبلين" ناقشنا القضايا والتحديات الحيوية، كما وقعنا بيانا مشتركا اتفقنا فيه على عدد من مواقفنا".

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الأوكرانية ونشر في موقعها الرسمي أن المشاركين في الاجتماع "أشاروا إلى الدور الهام لـ "مثلث لوبلين" في التضامن مع الدعم الدولي لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن الأطراف الثلاثة أكدوا استعدادهم لتنشيط النقاش في حلف الناتو حول دعوة أوكرانيا للمشاركة في المحادثات حول انضمامها إلى الحلف، مع الأخذ بعين الاعتبار القمة المرتقبة في فيلنوس، كما أيدوا في بداية المحادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي فورا بعد أن تعلن المفوضية الأوروبية عن تقييمها الإيجابي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بطلب العضوية.

هذا وأشار رؤساء الوزراء الدول الثلاث إلى أهمية مواصلة تعزيز المساعدة الإنسانية والمالية والعسكرية لأوكرانيا. كما أكدت ليتوانيا وبولندا مشاركتهما المقبلة في إعادة إعمار أوكرانيا، وعبرتا عن استعدادهما لطرح مسألة تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية مع شركائهما. ودعت الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون وتنسيق الأعمال في مجال الطاقة، مشددة على أهمية تطوير طرق بديلة لتصدير الغذاء الأوكراني.

يذكر أن "مثلث لوبلين" هو تحالف ثلاثي لليتوانيا وبولندا وأوكرانيا تم تأسيسه في عام 2020 في أعقاب لقاء وزراء الخارجية للدول الثلاث في مدينة لوبلين (في بولندا) للتعاون في تطوير برنامج "الشراكة الشرقية" ومكافحة جائحة كورونا ودعم الطموحات الأوروبية والأوروأطلسية لأوكرانيا.

المصدر: تاس