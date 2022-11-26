وسائل إعلام: روسيا تستعد لنزاع في منطقة القطب الشمالي

كتب الصحفي بيتر سوتشيو لموقع "19FortyFive" أن روسيا تستعد لنزاع واسع النطاق في منقطة القطب الشمالي.

إقرأ المزيد

وقال: أفهمت موسكو في السنوات الأخيرة الماضية بوضوح أنها تعتبر هذه المنطقة منطقة روسية وتزيد تواجدها العسكري هناك".

وأضاف أن ذلك يخص توسيع قاعدتها الجوية "ناغورسكويه" التي تم بناؤها في الخمسينيات من القرن الماضي كمحطة للأرصاد الجوية ومركز اتصالات بين البر الرئيسي لأوراسيا والقطب الشمالي، مشيرا إلى أنه تقلع منها الآن مقاتلات روسية من طراز "ميغ-30".

وعبر عن اعتقاده بأنه من الممكن أن تظهر في هذه القاعدة لاحقا الدبابات المحدثة والمدرعات من طراز "أرماتا" و"كورغانيتس-25" وبوميرانغ".

وخلص الصحفي إلى أنه "ليس من الواضح متى ستتجه هذه المعدات العسكرية إلى منطقة القطب الشمالي. كما هو الحال مع البرامج العسكرية الروسية الأخرى، فتبدو هذه البرامج واعدة، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت موسكو ستوفر الموارد لإنتاجها بأعداد كبيرة".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن سابقا أكثر من مرة أن روسيا تعتبر منطقة القطب الشمالي قاعدة للتعاون المستقر وليس ساحة للمؤامرات الجيوسياسية. من جانبها أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن التعاون في منطقة القطب الشمالي لا يمكن تصورها بدون مشاركة روسيا، لكونها أكبر دولة بهذه المنطقة.

المصدر: نوفوستي