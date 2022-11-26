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السوداني سيترأس وفد العراق في القمة العربية الصينية

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السوداني سيترأس وفد العراق في القمة العربية الصينية
AP
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أعلن مصدر في مكتب رئاسة الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيشارك في القمة العربية الصينية المزمع عقدها في السعودية.

وأكد المصدر لـ RT، أن وفدا رفيع المستوى برئاسة السوداني سيمثل العراق في المؤتمر العربي الصيني.

وأضاف، أن رئيس الوزراء يحرص على المشاركة في هذه القمة لما لها من أهمية للعراق.

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وفي خضم التوترات الدبلوماسية التي شهدتها العلاقات بين الرياض وواشنطن، أعلن القنصل الصيني لدى دبي، لي شيوي هانغ، أن السعودية ستستضيف قمة عربية صينية في أوائل ديسمبر المقبل.

 

المصدر: RT

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