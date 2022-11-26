أعلن السيناتور الروسي من شبه جزيرة القرم، سيرغي تسيكوف، أنه لا يمكن للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا طرد روسيا، مضيفا أن محاولات أوكرانيا في هذا المجال ستستمر.

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وقال تسيكوف في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم السبت: "ليس لديهم إمكانية لطرد روسيا، لكنهم سيبحثون عنها".

وأضاف أن أوكرانيا تحاول ممارسة الضغط على بلدان الاتحاد الأوروبي في هذه المسألة، مشيرا إلى أن كل المقترحات الأوكرانية بشأن روسيا "سلبية دائما".

وعبر السيناتور عن اعتقاده بأنه "إذا لم تشارك أوكرانيا في أي منظمة، فسيصبح العالم أكثر هدوءا، لأن المصدر الرئيسي لزعزعة الاستقرار هو النخبة السياسية الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي