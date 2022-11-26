شي جين بينغ يعرض على كيم جونغ أون التعاون من أجل السلام في العالم

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ عرض على زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في رسالة، التعاون من أجل "تسريع احلال السلام" في العالم.

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وقال شي ردا على رسالة من كيم الذي هنأه على إعادة انتخابه على رأس الحزب الشيوعي الصيني والدولة في أكتوبر الماضي، إن "العالم والعصر والتاريخ يتغير بشكل غير مسبوق".

وأضاف: "في مواجهة هذا الوضع الجديد، أنا مستعد للمساهمة معكم بشكل إيجابي... في تسريع إحلال السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة وبقية العالم.

وتأتي هذه الخطوة بينما بلغ التوتر ذروته في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ، بينما عززت سيئول وواشنطن وطوكيو التعاون العسكري بينها.

وأطلقت بيونغ يانغ خصوصا صاروخا باليستيا عابراً للقارات في 18 نوفمبر الجاري سقط في بحر اليابان. وهدد كيم جونغ أون الولايات المتحدة برد نووي إذا تعرضت بلاده لهجوم.

والصين هي أهم حليف وشريك تجاري لكوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات صارمة من الأمم المتحدة بسبب برنامجيها النووي والصاروخي.

وبعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي رفضت الصين وروسيا الانضمام إلى الدول الـ13 الأخرى الأعضاء في المجلس - بينها الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبريطانيا - التي دانت إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية عابرة للقارات في 18 نوفمبر الجاري.

المصدر: أ ف ب