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أوروبا تضع منشآت النفط والغاز تحت الرقابة الأمنية المشددة

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أوروبا تضع منشآت النفط والغاز تحت الرقابة الأمنية المشددة
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن حماية منشآت البنية التحتية الخاصة بالنفط والغاز باتت أولوية لأمن أوروبا القومي.

وبحسب الصحيفة تقوم سفن وطائرات حربية ومسيرات بمراقبة خطوط الأنابيب ومنصات الحفر البحرية، كما تم نشر قوات خاصة في منشآت النفط والغاز، وكثفت شركات الطاقة الخاصة إجراءاتها الأمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حلف الناتو عزز وجوده في بحر البلطيق وبحر الشمال، بعد التخريب الذي طال أنابيب السيل الشمالي.

المصدر: RT

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