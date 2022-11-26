كوريا الجنوبية تقرر حرق جثة إمرأة وجدت على الحدود بين الكوريتين

أعلنت كوريا الجنوبية أنها قررتحرق جثة يعتقد أنها لامرأة كورية شمالية وجدت بالقرب من الحدود بين الكوريتين في يوليو الماضي، مشيرة إلى أنها طلبت من بيونغ يانغ باستعادتها.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية أن وزارة الوحدة التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين سعت إلى إخطار كوريا الشمالية عن خطة إعادتها لجثة المرأة وحددت موعدا نهائيا لانتظار رد بيونغ يانغ وهو 24 نوفمبر.

وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة، لي هيو-جونغ، في تصريح صحفي: "لكن كوريا الشمالية لم تظهر أي رد فيما يتعلق بإستعادة الجثة".

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لقانون التعامل مع الموتى الكوريين الشماليين، تخطط الوزارة حرق الجثة ودفن الرفات بالتشاور مع الحكومة المحلية.

وتم العثور على الجثة بالقرب من نهر "إمجين" في 23 يوليو الماضي.

وأظهرت التحقيقات ذات الصلة أنها تبدو لامرأة كورية شمالية لأنها كانت ترتدي شارة عليها صور مؤسس كوريا الشمالية الراحل، كيم إيل-سونغ، والزعيم السابق كيم جونغ-إيل.

المصدر: يونهاب