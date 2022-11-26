صورة تفاعلية من الفضاء تظهر غرق أوكرانيا في الظلام

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا فضائية تظهر أوكرانيا غارقة في ظلام دامس.

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وأظهرت صورة تم التقاطها لأوكرانيا ليلا بتاريخ 24 نوفمبر الجاري، أن البلاد يعمها ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المدن الرئيسية، في حين ظهرت المدن المجاورة لأوكرانيا مضيئة ليلا.

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وأفادت وزارة الطاقة الأوكرانية، الخميس الماضي، أن القصف الروسي أدى إلى انقطاع مؤقت للطاقة الكهربائية من جميع المحطات النووية ومعظم المحطات الكهرومائية والكهروحرارية، فيما بقي معظم السكان بدون كهرباء.

وأعلنت الوزارة لاحقا عن عودة إمدادات الطاقة الكهربائية إلى مرافق البنية التحتية الحيوية.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت في 23 نوفمبر الجاري قصفا مكثفا على مواقع عسكرية أوكرانية ومنشآت الطاقة المرتبطة بها.

وبدأت القوات الروسية قصف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر الماضي، عقب وقوع تفجير إرهابي استهدف جسر القرم، نفذته الاستخبارات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي