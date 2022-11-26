توكاييف يؤدي القسم ويتولى رسميا منصب رئيس كازاخستان

أدى الرئيس الكازاخستاني المنتخب، قاسم جومارت توكايف، اليمين الدستورية، اليوم السبت، ليتولى رسميا منصب رئيس كازاخستان.

وجرت مراسم أداء القسم اليوم السبت في قصر الاستقلال في العاصمة أستانا، بحضور الرئيس الأول لكازاخستان نور سلطان نزاربايف، وأعضاء الحكومة، بالإضافة إلى نواب البرلمان والسلك الدبلوماسي.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان يوم 22 نوفمبر الجاري، فوز توكايف بالانتخابات الرئاسية وحصوله على 81.31% من الأصوات.

المصدر: RT