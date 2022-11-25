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وصول 10 مقاتلات إيطالية وإسبانية تابعة للناتو إلى رومانيا

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وصول 10 مقاتلات إيطالية وإسبانية تابعة للناتو إلى رومانيا
Globallookpress
تايفون يوروفايتر الإيطالية في رومانيا
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حطّت 4 مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإيطالي من طراز "يوروفايتر تايفون" يوم الجمعة في قاعدة ميخائيل كوجالنيسينو الجوية الرومانية، بمقاطعة كونستانتا جنوب شرقي البلاد.

وأعلن مقر قيادة القوات الجوّية الرومانية، أن حوالي 150 عسكريا بين طيار وفني جوي، سيقومون على مدار 6 أشهر، جنبا إلى جنب مع الجيش الروماني، على أساس المناوبات، بتنفيذ تدريبات الشرطة الجوية المعزّزة (تعزيز الشرطة الجوية - 2023) تحت قيادة الناتو.

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وبذلك استبدل هؤلاء وحدة كندية قوامها مكوّن من 180 جنديا بست طائرات من طراز CF-18 هورنتس كانت تقوم بدوريات في المنطقة على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وفي اليوم ذاته أيضا، وصلت 6 طائرات تابعة لسلاح الجو الإسباني من طراز CF-18 هورنتس إلى القاعدة الجوية في بورسيا. وسيتواجد الطيارون والموظفون الفنيون الإسبان، لمدة أربعة أشهر في مهام قتالية، جنبا إلى جنب مع الجيش الروماني.

وقال مقر قيادة القوات الجوية الرومانية: "الدوريات المشتركة تساهم في تطوير قدرات الرد والردع، وتزيد من مستوى التفاعل بين الحلفاء داخل الناتو".

المصدر: تاس

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