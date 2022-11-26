الشرطة التركية تعتقل متظاهرين في تجمع مناهض للعنف ضد المرأة

قامت الشرطة التركية يوم الجمعة، بتفريق تظاهرة تدعو إلى إنهاء العنف ضد المرأة وعودة تركيا إلى معاهدة تهدف إلى حمايتها.

وحاول المتظاهرون السير على امتداد شارع المارة الرئيسي "الاستقلال" في إسطنبول، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يوافق 25 نوفمبر، وذلك في تحد لأوامر السلطات بمنع التظاهر لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام.

ومنعت الشرطة المحتجين من دخول الشوارع المؤدية لشارع الاستقلال، وحاصرت مجموعات من المتظاهرين، قبل أن تلقي القبض عليهم.

ووفقا لمراسل "الأسوشيتدبرس" شوهدت ثلاث حافلات ممتلئة بالمتظاهرين المعتقلين الذين يتم نقلهم إلى قسم شرطة قريب.

ويذكر أن شارع الاستقلال، هو المكان الذي شهد هجوما بقنبلة أسفر عن مقتل ستة أشخاص في 13 نوفمبر، وتتواجد الشرطة فيه بشكل مكثف.

وألقت السلطات التركية باللوم على جماعات كردية مسلحة في الهجوم لكن هذه الجماعات نفت تورطها بالهجوم.

وأعلن مكتب محافظ إسطنبول يوم الجمعة، أنه تم حظر حفلات الموسيقى والمعارض وأكشاك الطعام في شارع الاستقلال.

وخلال العام الجاري، قتلت 349 امرأة حتى الآن في تركيا، وفقا لمنظمة "سنوقف قتل الإناث" المدافعة عن حقوق المرأة.

وحظرت السلطات تظاهرات مماثلة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

المصدر: أ ب