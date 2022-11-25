زيلينسكي ينتقد سوء تنظيم "النقاط المنيعة"

انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سوء التنظيم الذي يمس "نقاط الصمود المنيعة" في العاصمة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية.

وأشار زيلينسكي إلى أن معظم الشكاوى الواردة تأتي من كييف، لافتا إلى أنه يتم في واقع الأمر توفير كل ما هو ضروري فقط للنقاط التي تم نشرها على أساس وزارة الطوارئ الحكومية، ومحطة السكك الحديدية في العاصمة.

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وبحسبه، تم نشر أكثر من 4000 نقطة من هذا القبيل في البلاد، وحثّ في الوقت ذاته، المسؤولين على الاهتمام بهذه المشكلة وتزويد النقاط بكل ما يلزم.

وكان زيلينسكي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن إقامة نقاط لتوفير الخدمات الأساسية في حالة انقطاع التيار الكهربائي على المدى الطويل.

معتبرا أن هذه النقاط يجب أن تعمل بشكل مجاني وعلى مدار الساعة في جميع الإدارات الإقليمية والمقاطعات وكذلك في المدارس والمباني التابعة لوزارة حالات الطوارئ.

والتي بواسطتها ستكون هناك إمكانية لمعرفة مكان عمل أقرب محطة وقود، أو فرع بنك، أو صيدلية أو متجر.

كما تم تزويد النقاط أيضا بالماء والكهرباء والاتصالات المتنقلة والإنترنت.

المصدر: نوفوستي