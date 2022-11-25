المكسيك تستضيف اجتماعات بين بايدن وترودو

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، عن استضافة بلاده اجتماعات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مكسيكو سيتي مطلع العام المقبل.

وقال الرئيس المكسيكي: "قمة أمريكا الشمالية المخطط لعقدها في 9 و10 يناير ستتضمن أيضا اجتماعات ثنائية مع البلدين، وافق بايدن في أكتوبر على القيام بالزيارة".

ولم يؤكد البيت الأبيض ولا الحكومة الكندية رسميا حضور الزعيمين، والتقى القادة الثلاثة العام الماضي في واشنطن، وعادة ما تركز مثل هذه المحادثات على قضايا الهجرة والأمن والاقتصاد.

لكن هذا العام تقدمت الولايات المتحدة وكندا بطلب استشارات، وهي خطوة تسبق تقديم شكوى تجارية بسبب سياسة لوبيز اوبرادور بتفضيل شركة الطاقة المملوكة للدولة المكسيكية.

وتقول الدولتان، إن تفضيل شركة محلية على شركات أمريكية وكندية ينتهك اتفاق التجارة الحرة المبرم بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

المصدر: أ ب