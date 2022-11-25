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رئيس بلدية خاركوف: سأستمر بمخاطبة سكان المدينة باللغة الروسية على الرغم من المخالفة التي فرضت علي

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رئيس بلدية خاركوف: سأستمر بمخاطبة سكان المدينة باللغة الروسية على الرغم من المخالفة التي فرضت علي
Legion-Media
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قال رئيس بلدية خاركوف إيغور تيريخوف إن الغالبية العظمى من سكان المدينة يتحدثون اللغة الروسية وسيستمر في مخاطبة سكان البلدة باللغة الروسية، على الرغم من الغرامة.

وأقر تيريخوف يوم الجمعة بأن الغالبية العظمى من سكان المدينة يتحدثون اللغة الروسية وقال إنه سيواصل مخاطبتهم باللغة الروسية على الرغم من الغرامة التي فرضتها السلطات الأوكرانية عليه بسبب هذه الإجراءات.

وأصدر تاراس كريمين، مفوض حماية لغة الدولة في أوكرانيا، في وقت سابق، قرارا بفرض غرامة إدارية تصل الى 92 دولارا على تيريخوف لمخالفته قانون "ضمان عمل اللغة الأوكرانية كلغة دولة".

ولوحظ أن تيريخوف استخدم اللغة الروسية في خطابه لسكان خاركوف على قناة "United News telethon" لأن غالبية سكان المدينة يتحدثون اللغة الروسية.

وعلق تيريخوف على الغرامة التي فرضت عليه عبر القناة قائلا: "رسميا، سأتحدث الأوكرانية، أما بالنسبة لحواري مع سكان خاركوف، سأتحدث الروسية، لأن هذه هي اللغة التي يتحدث بها 80 بالمئة من سكان خاركوف اليوم وهنا عليك توخي الحذر الشديد والحذر في مسألة اللغة".

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المصدر: تاس

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