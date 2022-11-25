بوتين وقديروف يبحثان عمل الوحدات الشيشانية خلال العملية العسكرية الخاصة

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، بحثا خلاله عمل الوحدات الشيشانية في الميدان.

وقال بيسكوف: "نقل بوتين لقديروف، كل ما تحدثت عنه إحدى ربات البيوت من الشيشان خلال حديث مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة. كما كان هناك حديث حول الوضع في جمهورية الشيشان. وقضايا تتعلق بعمل الوحدات الشيشانية خلال الفترة الماضية".

وأشار بيسكوف الى أنه تمت مناقشة وضع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بشكل منفصل خلال الاجتماع.

وعقد بوتين يوم الجمعة، لقاء مع 17 امرأة من أمهات جنود روس يشاركون في العملية العسكرية الخاصة، اللواتي حضرن من مناطق مختلفة من روسيا.

وشاركت في المحادثة مع الرئيس من جمهورية الشيشان السيدة جرادات أغيفا، أم لابنين يعملان في منطقة العمليات الخاصة، قائد كتيبة الغرب في قوات "أحمد" الشيشانية إسماعيل أغيف، وابنها الثاني رئيس قسم الشؤون الداخلية لمنطقة كورتشالوفسكي رستم أغيف، ووعد بوتين السيدة بنقل كلماتها الطيبة إلى قديروف.

المصدر: نوفوستي