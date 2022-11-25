أوكرانيا: نريد التفاوض والغرب لا يدفعنا إلى مفاوضات ضد مصلحتنا

أكد وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا السماح بإجراء مفاوضات بين كييف وموسكو، مشيرا إلى أن القادة الغربيين "لا يدفعون أوكرانيا إلى إجراء مفاوضات ضد مصالحها".

ولفت كوليبا في مقابلة مع صحيفة "باريسيان" الفرنسية، إلى أن كييف لا تعارض إجراء مفاوضات مع موسكو، مبينا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدث في قمة العشرين عن "السلام العالمي" وأعرب عن "الرغبة في تحقيقه"، على حد تعبيره.

كما حثّ كوليبا روسيا على ما وصفه "التوقف عن الخلط بين المفاوضات ولغة الإنذارات"، وأعرب عن رأيه بأن "السلام العادل يبدأ بالاستعادة الكاملة لوحدة أراضي الجمهورية".

هذا وقد أعلن زيلينسكي في وقت سابق، عن استعداده للنظر في عودة شبه جزيرة القرم بالوسائل غير العسكرية، معترفا بأن أي مفاوضات محتملة مع روسيا ستعمل على إيقاف النزاع.

المصدر: Lenta.ru