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وسائل إعلام: رئيسة هنغاريا تزور أوكرانيا

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وسائل إعلام: رئيسة هنغاريا تزور أوكرانيا
Globallookpress IMAGO/Martin Juen
رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك
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أفادت وسائل الإعلام الهنغارية بأن رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك ستزور أوكرانيا بدعوة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وحسب معلومات موقع Index الهنغاري، فإن نوفاك قد توجهت إلى أوكرانيا على متن قطار. وستصل أوكرانيا عبر أراضي بولندا.

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وستكون نوفاك أكبر مسؤولة هنغارية تزور أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

ويأتي ذلك بعد أيام من استدعاء أوكرانيا للسفير الهنغاري لديها في أعقاب ارتداء رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان وشاحا عليه خارطة "هنغاريا العظمى" التي تضم بعض الأراضي التابعة لأوكرانيا حاليا.

المصدر: نوفوستي

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خبر سيئ لمنتخب قطر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022