كوليبا: علاقتي بوزيرة الخارجية الفرنسية رائعة وكذلك زيلينسكي مع ماكرون

كشف وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، عن نفاد رصيد جواله بسبب المحادثات المطولة مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، مشيرا إلى "العلاقة الرائعة معها" وأنهما على اتصال دائم.

وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "باريزيان": "يتمتع رئيسي بعلاقة رائعة مع إيمانويل ماكرون، وأنا شخصيا لدي علاقة رائعة مع كاثرين كولونا. نحن دائما على اتصال، وأحيانا في كثير من الأحيان ينفد مني رصيد هاتفي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سمح له بالتواصل معه عبر تطبيق "واتساب".

المصدر: نوفوستي