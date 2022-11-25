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بوتين ينتقد التعددية الجنسية لدى الغرب ويصفها بالغريبة على الثقافة الروسية: لا يعرفون حتى ما هي الأم

أخبار العالم

بوتين ينتقد التعددية الجنسية لدى الغرب ويصفها بالغريبة على الثقافة الروسية: لا يعرفون حتى ما هي الأم
Sputnik
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انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعددية الجنسية لدى المجتمعات الغربية، مشيرا الى أنهم لا يعرفون حتى ما هي "الأم"، إنهم يعتبروها "الوالد رقم 1 أو رقم 2".

وقال بوتين: "بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بدا للكثيرين منا أن حياة جميلة ستبدأ الآن، وغدا سنعيش مثل باريس أو مكان آخر، على الرغم من أنه اتضح الآن أن الكثيرين لا يريدون العيش في باريس، في الحقيقة هناك ثقافة غريبة ومختلفة".

وأشار إلى حقيقة أنه في الغرب "في كثير من الأماكن لا يعرفون حتى ما هي "الأم"، إنها مجرد "الوالد رقم 1 والوالد رقم 2".

وأضاف، يتم تحديد الجنس هناك بالعشرات. ما نوع التحولات الموجودة هناك، حتى أنني لا أفهم ما الذي يتحدثون عنه، هذه ليست ثقافتنا على الإطلاق، إنها رمز مختلف تماما من نوع ما.

وقال بوتين، إن الناس في روسيا يعيشون وفقا لقيم مشتركة، وهذا متأصل في شعوب روسيا الاتحادية.

المصدر: تاس

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خبر سيئ لمنتخب قطر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022