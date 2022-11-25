الآلية الأوروبية الجديدة لا تمنع شراء الغاز الروسي

أكد ممثّل عن المفوضية الأوروبية أن الآلية الجديدة لمنع الشراء المشترك الأوروبي للغاز الروسي، إنما هي بشكل عام، لا تمنع دول الاتحاد من استيراد الغاز الروسي.

وقال الممثّل الأوروبي لـ"نوفوستي"، إن المفوضية الأوروبية، باعتبارها هيئة تقوم بإعداد مقترحات تشريعية رسمية بشأن التدابير التقييدية وعرضها على موافقة دول الاتحاد الأوروبي.

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وقال ممثل آخر للمفوضية في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة، إن الأمر لم ينجح ولا يعمل على فرض حظر على واردات الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

بينما ذكر مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين يوم أمس الخميس، أن هدف الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي هو الموافقة النهائية على هذه الآلية، وبشكل مبدئي مع منتصف ديسمبر المقبل.

وكان وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا أمس بصورة أولية على إنشاء آلية جديدة للمشتريات المشتركة لـ "الوقود الأزرق" في الاتحاد الأوروبي لفصل شتاء 2023- 2024.

المصدر: نوفوستي