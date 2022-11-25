أردوغان يعلن عن إنشاء سياج أمني على طول الحدود الجنوبية ويقول: لا يحق لأحد أن ينتظر منا التسامح

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا "ستواصل نضالها دون توقف ولا يحق لأحد أن ينتظر منا التسامح مع الإرهابيين". وأكد عزمه على "اجتثاث الإرهاب من جذوره".

وذكر أردوغان : "سننشئ حزاما أمنيا على طول حدودنا الجنوبية بأكملها، من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن".

وأشار أردوغان: "سنواصل نضالنا دون توقف، حتى نجعل تركيا بين الأوائل في العالم بمجال الصناعات الدفاعية".

وأضاف أردوغان: "فليتشبث الإرهابيون بمن يريدون، لكننا سنحاسبهم، وسنواصل محاسبة أعداء الإنسانية على كل قطرة دماء أراقوها وتركيا عازمة على الاستمرار باستراتيجيتها لاجتثاث الإرهاب من جذوره".

المصدر: RT