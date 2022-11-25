أردوغان يعلن عن إنشاء سياج أمني على طول الحدود الجنوبية ويقول: لا يحق لأحد أن ينتظر منا التسامح
Sputnik
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا "ستواصل نضالها دون توقف ولا يحق لأحد أن ينتظر منا التسامح مع الإرهابيين". وأكد عزمه على "اجتثاث الإرهاب من جذوره".
وذكر أردوغان : "سننشئ حزاما أمنيا على طول حدودنا الجنوبية بأكملها، من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن".
وأشار أردوغان: "سنواصل نضالنا دون توقف، حتى نجعل تركيا بين الأوائل في العالم بمجال الصناعات الدفاعية".
وأضاف أردوغان: "فليتشبث الإرهابيون بمن يريدون، لكننا سنحاسبهم، وسنواصل محاسبة أعداء الإنسانية على كل قطرة دماء أراقوها وتركيا عازمة على الاستمرار باستراتيجيتها لاجتثاث الإرهاب من جذوره".
المصدر: RT