ماريا زاخاروفا ترد على زوجة زيلينسكي بشأن قدرة الشعب على التحمل

ردت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على حوار لزوجة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، يلينا زيلينسكايا، بأن استطلاع الرأي الذي أجرته BBC قد تم في قبو كما يبدو.

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وكانت يلينا زيلينسكايا في مقابلة مع BBC قد قالت إن "أكثر من 90% من الذين تم استطلاع رأيهم قالوا إنهم على استعداد لتحمل الوضع لمدة سنتين أو ثلاث سنوات إذا ما رأوا احتمال عضويتنا في الاتحاد الأوروبي"، وتابعت: "نعلم أن الشتاء يمكن أن يكون اختبارا آخر لنا إذا لم تكن منازلنا دافئة".

من جانبها كتبت زاخاروفا في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام": "تم إجراء استطلاع الرأي على ما يبدو في قبو، حيث تتساقط كرات الثلج بانتظام".

المصدر: تليغرام