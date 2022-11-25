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ماريا زاخاروفا ترد على زوجة زيلينسكي بشأن قدرة الشعب على التحمل

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ماريا زاخاروفا ترد على زوجة زيلينسكي بشأن قدرة الشعب على التحمل
Globallookpress Attila HusejnowKeystone Press Agency
يلينا زيلينسكايا (صورة أرشيفية)
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ردت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على حوار لزوجة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، يلينا زيلينسكايا، بأن استطلاع الرأي الذي أجرته BBC قد تم في قبو كما يبدو.

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وكانت يلينا زيلينسكايا في مقابلة مع BBC قد قالت إن "أكثر من 90% من الذين تم استطلاع رأيهم قالوا إنهم على استعداد لتحمل الوضع لمدة سنتين أو ثلاث سنوات إذا ما رأوا احتمال عضويتنا في الاتحاد الأوروبي"، وتابعت: "نعلم أن الشتاء يمكن أن يكون اختبارا آخر لنا إذا لم تكن منازلنا دافئة".

من جانبها كتبت زاخاروفا في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام": "تم إجراء استطلاع الرأي على ما يبدو في قبو، حيث تتساقط كرات الثلج بانتظام".

المصدر: تليغرام

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