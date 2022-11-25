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منطقة معاهدة الأمن الجماعي توافق على تزويد قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة بأسلحة ومعدات حديثة

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منطقة معاهدة الأمن الجماعي توافق على تزويد قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة بأسلحة ومعدات حديثة
Sputnik
يريفان، أرمينيا
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توصل قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الجمعة، في العاصمة الأرمنية يريفان، إلى اتفاق حول تزويد قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة بأسلحة ومعدات حديثة في السنوات القريبة القادمة.

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اجتماع لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان
اجتماع لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييده لهذه الفكرة.

من جانبه قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينو أن مينسك بصفتها رئيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تنوي إيلاء اهتمام خاص لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدفاع لإنتاج الأنواع الحديثة من الأسلحة.

وقال: "في الوقت ذاته يظهر النزاع في أوكرانيا أنه لا يجب نسيان أسلحتنا القديمة. إذ تعد أنظمة "غراد" و"سميرتش" و"أوراغان" وإلى غيرها أسلحة قوية".

المصدر: سبوتنيك أرمينيا

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