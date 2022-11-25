كاني ويست: ترامب صرخ في وجهي

قال مغني الراب، كاني ويست، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صرخ في وجهه بمقر إقامة الأخير، وتوقع هزيمته (ويست) إذا رشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة.

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جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره المغني الأمريكي في صفحته الرسمية على موقع "تويتر" ليلة أمس وقال فيه: "بدأ ترامب بالصراخ في وجهي على الطاولة قائلا إني سأخسر"، مشيرا إلى أن الأهم من ذلك كله، أن ترامب كان غاضبا لطلب ويست منه أن "يكون نائب الرئيس".

وكان كاني ويست قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن نيته الترشح للرئاسة عام 2024، قائلا إنه دعا ترامب شخصيا للانضمام إلى حملته الانتخابية كـ "نائب للرئيس". وقال ويست سابقا أن ميلو يانوبولوس، الصحفي الأمريكي والمحرر السابق "لليمين المتطرف" لموقع "بريتبارت نيوز" على الإنترنت، سيشارك في حملته الانتخابية، وكان ذلك الموقع هو من دعم حملة ترامب للعام 2017.

وقد خاض ويست بالفعل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إلا أنه فاز بأقل من 1% من الأصوات.

المصدر: نوفوستي