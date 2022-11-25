أنقرة تعلن تحييد أكثر من 320 مسلحا في عمليتها بسوريا والعراق وتنفي قصف نقطة مراقبة أمريكية

نفى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن تكون قوات بلاده قصفت نقطة مراقبة أمريكية بشمال سوريا، وأكد تحييد 326 مسلحا في عملية "المخلب-السيف" في شمال سوريا والعراق.

وقال أكار في تصريحات صحفية لدى مغادرته مقر حزب "العدالة والتنمية" عقب اجتماع حزبي ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان: "ليس من الوارد إطلاقا أن نلحق الضرر بقوات التحالف أو المدنيين".

وأكد أن "الهدف الوحيد هم الإرهابيون، حيثما يوجد إرهابيون هدفنا هناك. عدم الحاق الضرر بالمدنيين والبيئة أهم مبادئنا".

وأضاف وزير الدفاع التركي أن عملية "المخلب-السيف" التي بدأت بغارات جوية واسعة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني بشمال سوريا والعراق ستستمر من خلال ضربات من الجو والبر.

المصدر: الأناضول