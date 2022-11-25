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الصين تسجل زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا

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الصين تسجل زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا
Globallookpress
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سجلت الصين لليوم الثاني على التوالي زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغت نحو 32943 حالة إصابة جديدة.

ووفقا لما أعلنت عنه اللجنة الحكومية للصحة، اليوم الجمعة، اكتشف الأطباء 32943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بزيادة قدرها 4% مقارنة باليوم السابق.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 90.5% بدون أعراض، أي 29840 مصابا لم تظهر لديهم أعراض المرض، وتم تسجيل 186 إصابة وافدة من الخارج.

ولليوم الثاني على التوالي، تسجل الصين حصيلة يومية قياسية لعدد المصابين بفيروس كورونا، حيث تم اكتشاف 31656 إصابة خلال اليوم السابق.

المصدر: تاس

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